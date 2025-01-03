Лукашенко анонсировал скорый визит в КНР: есть приглашение китайского руководства

Президент, опять же вопреки привычной практике (что снова подтверждает обновленные подходы), публично озвучивает свои рабочие планы на ближайшее время. График такой, что непонятно, сколько часов в сутках у главы государства. Явно не 24.

В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Агитационный этап наступает. Хочу вас предупредить, что вы будете главными действующими лицами. Откровенно говоря, у меня просто на это не будет времени. Тут до 7 января вряд ли кто-то будет слушать кандидатов в Президенты, все будут ждать праздников. Все-таки Рождество Христово – это великий праздник. Как обычно, я планирую побывать в одной из церквей. Как обычно – ничего исключительного.

А потом есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Представляете, это не в Москву слетать или в Питер, еще дня три уйдет на это, чтобы туда полететь и обратно. Считай, 15 вернешься обратно, а там неделя остается до голосования. Поэтому не проводить эти мероприятия, запланированные как действующий Президент, в том числе визит в Китайскую Народную Республику (это один из стратегических наших партнеров), невозможно. Там надо решать эти вопросы.

Появятся и другие. Нам надо подвести итоги, «За духовное возрождение» вручить награды и так далее. Целый комплекс текущих вопросов, без которых нельзя, которые стали традицией. Поэтому вся нагрузка ляжет на вас. И я вас очень прошу эти две-три недели поработать так, чтобы люди увидели, что мы не отказываемся от предвыборной кампании.