Лукашенко рассказал, по каким критериям отбирал доверенных лиц на выборы Президента
В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.
С 1 января в стране начался самый активный этап избирательной кампании – агитация за кандидатов. Но, как подчеркнул глава государства, основное в этот период даже не сама агитация, а обратная связь от людей. Уже на этапе сбора подписей членам инициативной группы поступали просьбы и пожелания. Всего их было порядка полутысячи, и ни одно обращение не осталось без внимания. Их анализ показал: никаких серьезных проблем нет.
В основном они касаются сферы ЖКХ, благоустройства территорий, работы транспорта, состояния дорог. Работа в этих направлениях ведется, сделать еще больший акцент на их урегулировании призван нынешний Год благоустройства.
За темой выборов Александр Лукашенко призвал не забывать и о работе экономики. Об этом он заявил уже на второй встрече с председателями облисполкомов и Мингорисполкома. Президент подчеркнул, наступивший 2025-й будет непростым. В том числе и у основных торговых партнеров Беларуси. Глава государства также акцентировал внимание на ценовой политике в нашей стране. Подходы в этом направлении известны, они неизменно должны строиться на принципах справедливости и равноправия.
Алена Сырова о том как настроена «Команда Первого» и какие цели объединяют единомышленников в преддверии главного политического события года – выборов Президента.
Обычно в первый публично рабочий день нового года в графике Президента стоит доклад. То, что в этом будет совещание, и не одно, едва ли кто-то мог ожидать. Но, судя по настрою самого главы государства и его посылам, предположить можно было. Время такое, и речь не столько о выборах, хотя, безусловно, 3 декабря речь о них шла. В зале Дворца Независимости доверенные лица Александра Лукашенко.
Это встреча по завершении сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты. Один из них, как известно, Александр Лукашенко – 2,5 миллиона человек поддержали его кандидатуру на предыдущем этапе. Теперь же новый период – агитация. И на авансцену выходят именно эти люди. Они будут работать в интересах кандидата номер один. Всего полтора десятка человек, которых он сам выбирал. По какому принципу?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обращаясь к вам с просьбой, чтобы вы были доверенными лицами, я исходил из того, что знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня. Было очень много предложений, и желания было много у людей быть доверенным лицом. Вот, последний раз мы 31-го были в областной детской клинической больнице. Главный врач с такой обидой говорит: как это так, я в прошлый раз был доверенным лицом, сейчас меня исключили. Дело не в том, что кого-то исключили или не исключили – поменялся подход. Я еще раз подчеркиваю, Наталья Ивановна, я вам уже говорил, чтобы вы в разговоре довели до доверенных лиц, что меня должны знать хоть немного люди. Но не в том плане, что по телевизору увидели, а были причастны к той или иной стороне политики Президента (подробнее).