Лукашенко рассказал, по каким критериям отбирал доверенных лиц на выборы Президента

В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.

С 1 января в стране начался самый активный этап избирательной кампании – агитация за кандидатов. Но, как подчеркнул глава государства, основное в этот период даже не сама агитация, а обратная связь от людей. Уже на этапе сбора подписей членам инициативной группы поступали просьбы и пожелания. Всего их было порядка полутысячи, и ни одно обращение не осталось без внимания. Их анализ показал: никаких серьезных проблем нет.

В основном они касаются сферы ЖКХ, благоустройства территорий, работы транспорта, состояния дорог. Работа в этих направлениях ведется, сделать еще больший акцент на их урегулировании призван нынешний Год благоустройства.

За темой выборов Александр Лукашенко призвал не забывать и о работе экономики. Об этом он заявил уже на второй встрече с председателями облисполкомов и Мингорисполкома. Президент подчеркнул, наступивший 2025-й будет непростым. В том числе и у основных торговых партнеров Беларуси. Глава государства также акцентировал внимание на ценовой политике в нашей стране. Подходы в этом направлении известны, они неизменно должны строиться на принципах справедливости и равноправия.