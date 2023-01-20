Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения

Новости Беларуси. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение 20 января подписал Президент.

В ее составе медики с необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. При необходимости им окажут содействие руководители и специалисты республиканских органов госуправления, облисполкомы. Напомним: создание такой рабочей группы Александр Лукашенко анонсировал в начале декабря 2022-го, принимая с докладом руководство Минздрава.

Тогда Президент упрекнул главу профильного ведомства в недостаточной организации лечения в районных больницах и предупредил о внеплановых проверках. Поводом послужила история в Шклове, о которой Александр Лукашенко узнал случайно. Пациентка в критическом состоянии находилась в районной больнице. Женщину удалось спасти лишь благодаря вмешательству Президента. Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы. Читайте здесь.

До 31 марта рабочая группа должна представить главе государства первый доклад о результатах проверки, а также внести предложения по решению выявленных проблем.