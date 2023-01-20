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Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения

20 января 2023 16:04
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Новости Беларуси. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение 20 января подписал Президент.  

Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения-1

В ее составе медики с необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. При необходимости им окажут содействие руководители и специалисты республиканских органов госуправления, облисполкомы. Напомним: создание такой рабочей группы Александр Лукашенко анонсировал в начале декабря 2022-го, принимая с докладом руководство Минздрава.  

Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения-4

Тогда Президент упрекнул главу профильного ведомства в недостаточной организации лечения в районных больницах и предупредил о внеплановых проверках. Поводом послужила история в Шклове, о которой Александр Лукашенко узнал случайно. Пациентка в критическом состоянии находилась в районной больнице. Женщину удалось спасти лишь благодаря вмешательству Президента.  

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Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения-7

До 31 марта рабочая группа должна представить главе государства первый доклад о результатах проверки, а также внести предложения по решению выявленных проблем.  

Распоряжение Президента: в Беларуси создана рабочая группа по проверке системы здравоохранения-10

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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