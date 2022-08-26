Лукашенко: «Уже гречку вам убираем. Любите вы эту гречку. Я тоже не против»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня-завтра закончим уборку зерновых, колосовых. Уже гречку вам убираем. Любите вы эту гречку. Я тоже не против. То есть все у нас будет в этом году. Начинает подсыхать кукуруза на таких засушливых, песчаных местах. Надо ее убирать. Надо сенаж выкладывать. И не надо бежать за 11 миллионами зерна. Мы можем получить и 12 – надо всю кукурузу убрать на зерно. Остальное – силос кукурузный должен быть. Я с Владимиром Владимировичем разговаривал: как урожай у тебя? Ничего. Говорю, смотри ты там в России нам на всякий случай полмиллиона тонн зерна отложи. Не волнуйся, миллион продадим и по сходным ценам. У нас с Россией все будет обеспечено. У нас животноводство больше развито. Я ему говорю, мы тебе молоко, мясо завезем. Мы белорусский народ не бросим. Будем бегать, но мы обеспечим свою безопасность.

Лукашенко: «Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике». Подробнее.