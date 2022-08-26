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Лукашенко: «Уже гречку вам убираем. Любите вы эту гречку. Я тоже не против»

26 августа 2022 17:52
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Новости Беларуси. Оптимистичную динамику уборочной сегодня, 26 августа, отметил Президент. Александр Лукашенко призывает белорусов не беспокоиться – урожай 2022 года обещает быть хорошим. А как иначе, когда продовольственная безопасность страны на личном контроле лидера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Лукашенко: «Уже гречку вам убираем. Любите вы эту гречку. Я тоже не против»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня-завтра закончим уборку зерновых, колосовых. Уже гречку вам убираем. Любите вы эту гречку. Я тоже не против. То есть все у нас будет в этом году. Начинает подсыхать кукуруза на таких засушливых, песчаных местах. Надо ее убирать. Надо сенаж выкладывать. И не надо бежать за 11 миллионами зерна. Мы можем получить и 12 – надо всю кукурузу убрать на зерно. Остальное – силос кукурузный должен быть. Я с Владимиром Владимировичем разговаривал: как урожай у тебя? Ничего. Говорю, смотри ты там в России нам на всякий случай полмиллиона тонн зерна отложи. Не волнуйся, миллион продадим и по сходным ценам. У нас с Россией все будет обеспечено. У нас животноводство больше развито. Я ему говорю, мы тебе молоко, мясо завезем. Мы белорусский народ не бросим. Будем бегать, но мы обеспечим свою безопасность.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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