Лукашенко удостоен высшей госнаграды России – о чём говорит такой шаг? Объяснила психолог
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время визита Александра Лукашенко в Россию нашему Президенту был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного в знак доброго и благодарного отношения за его личный вклад в развитие дружеских, добрососедских и, что важно, последовательных отношений с Российской Федерацией.
В православной культуре Андрей Первозванный является одним из 12 апостолов, который первый пошел за Христом и, несмотря на гонения и угрозу смерти, остался верен ему до конца. В то же время его родной брат Петр – тоже ученик Христа и апостол – трижды отрекся от Иисуса, по-человечески испугавшись расправы. И тут же об этом пожалел, ведь любил Сына Божьего не меньше, чем его брат. Просто в определенный момент качества личности возобладали.
Так тоже бывает, ведь далеко не каждый, оказавшись в подобных условиях, нашел бы в себе внутренние силы не отступиться. Прошло более двух тысяч лет, и, несмотря на то, что такая форма физической расправы, как распятие на кресте, себя изжила, шаблон поведения все равно узнаваем в обществе.
Люди все так же борются за власть и влияние, в ходе чего так же склонны распинать друг друга, пусть не физически, но санкционно, риторически и/или морально. Все так же политический мир избирает изгоев и все так же побуждает других от них отрекаться. И, что характерно прежним формам ответных реакций: одних получается продавить, а других – почему-то нет. И причины тому, как правило, в психологии личности.
Алена Дзиодзина:
Возвращаясь к вручению высшей награды России белорусскому Президенту, то, принимая орден Святого апостола Андрея Первозванного, глава государства еще раз подчеркнул, что, несмотря на условия внешнего давления, Беларусь, как и прежде, будет оставаться надежным союзником и партнером.
«Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России», – сказал Александр Лукашенко, настаивая на том, что останется для России непоколебимым союзником и партнером.
Лукашенко: белорусы никогда россиян не подводили и впредь никогда не подведут.
Алена Дзиодзина:
«Так уже решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я как Президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы», – заверил глава государства. И опыт развития отношений с Россией дает все основания полагать, что именно так все в дальнейшем и будет.
И совершенно иной пример мы можем пронаблюдать в исполнении президента Польши. Который поспешил отречься от крайне враждебной риторики, как только его испугал инцидент с упавшей ракетой на рубеже общих границ с Украиной в 2022 году.
Лукашенко об упавшей в Польше ракете: Байдену надо отдать должное, что он честно сказал – «извините, не российская».
Алена Дзиодзина:
Стоит отметить, что в данном случае, никто не объявлял Польше войны, никто не угрожал жизни поляков, никто даже не начинал пытаться «продавливать» Анджея Дуду. Ему просто хватило того, чтобы сами причины из-за которых упала ракета остались неясными.
И если до того, оставаясь в тепличных условиях, он призывал подкреплять военный конфликт в Украине, то, испугавшись собственных домыслов, отрекся от радикальных позиций и заявлений. Заявляя, что лично воевать с Россией не хочет.