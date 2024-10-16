Лукашенко удостоен высшей госнаграды России – о чём говорит такой шаг? Объяснила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время визита Александра Лукашенко в Россию нашему Президенту был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного в знак доброго и благодарного отношения за его личный вклад в развитие дружеских, добрососедских и, что важно, последовательных отношений с Российской Федерацией.

В православной культуре Андрей Первозванный является одним из 12 апостолов, который первый пошел за Христом и, несмотря на гонения и угрозу смерти, остался верен ему до конца. В то же время его родной брат Петр – тоже ученик Христа и апостол – трижды отрекся от Иисуса, по-человечески испугавшись расправы. И тут же об этом пожалел, ведь любил Сына Божьего не меньше, чем его брат. Просто в определенный момент качества личности возобладали.

Так тоже бывает, ведь далеко не каждый, оказавшись в подобных условиях, нашел бы в себе внутренние силы не отступиться. Прошло более двух тысяч лет, и, несмотря на то, что такая форма физической расправы, как распятие на кресте, себя изжила, шаблон поведения все равно узнаваем в обществе.

Люди все так же борются за власть и влияние, в ходе чего так же склонны распинать друг друга, пусть не физически, но санкционно, риторически и/или морально. Все так же политический мир избирает изгоев и все так же побуждает других от них отрекаться. И, что характерно прежним формам ответных реакций: одних получается продавить, а других – почему-то нет. И причины тому, как правило, в психологии личности.