Движение по путепроводу на проспекте Жукова планируют открыть в конце недели

В 2024 году в Минске планируют отремонтировать 4 путепровода и завершить работу на 10 объектах инфраструктуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В данный момент ведется реконструкция моста через железнодорожные пути на улице Брест-Литовской. Открыть движение планируют в текущем году. Также в планах в конце ноября завершить модернизацию путепровода на улице Долгобродской над железной дорогой Минск – Москва. В последних числах октября начнут асфальтобетонные работы.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Завершены работы по проспекту Мира, уже введен объект в эксплуатацию окончательно. На завершающем этапе, планируем до конца текущей недели, с воскресенья на понедельник, открыть движение по улице Карла Либкнехта, проспект Жукова, в полном объеме.
Также на финишном этапе работы по переводу западной части столицы на артезианские источники водоснабжения. Строительство планируют завершить до конца года. Минск станет первой столицей на Европейском континенте, горожане которой получают воду из артезианских скважин.