Движение по путепроводу на проспекте Жукова планируют открыть в конце недели

В 2024 году в Минске планируют отремонтировать 4 путепровода и завершить работу на 10 объектах инфраструктуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В данный момент ведется реконструкция моста через железнодорожные пути на улице Брест-Литовской. Открыть движение планируют в текущем году. Также в планах в конце ноября завершить модернизацию путепровода на улице Долгобродской над железной дорогой Минск – Москва. В последних числах октября начнут асфальтобетонные работы.