Аналогов в мире не будет! Рассказываем про строительство патриотического центра в Бресте

За все время к Всебелорусской молодежной стройке присоединились рекордные более 2 700 молодых людей, 19 студотрядов и свыше 200 добровольцев из разных стран. 16 октября их число пополнили и игроки хоккейной команды Президента. Параллельно строители уже готовятся ко второй очереди. И в этом им поможет совсем неожиданная находка в земле.

Внимательно всмотритесь в эти архивные кадры немецкой аэросъемки Брестской крепости. Рядом с казармами 125-го стрелкового полка, где разместился патриотический центр, находилось одноэтажное здание. Как оказалось позже, возникшее в межвоенный польский период. Его немцы стерли с лица земли, и только во время земельных работ в ходе строительства фундамент с гладко выложенной плиткой показался наружу.

Именно на этом фундаменте приступят к строительству второй очереди патриотического центра. Это будет учебный корпус, который ранее предлагали разместить в казематах. А пока же финальные штрихи перед предстоящим большим открытием первой очереди. Трудовой десант из игроков хоккейной команды Президента во главе с главным тренером и сенатором Дмитрием Басковым присоединился к благоустройству прилегающей территории. Сперва высадили липовую аллею, а также вместе с брестской молодежью позаботились о порядке у подъездных дорожек. Читайте здесь.

Планируется, что ежегодно молодежный центр будет принимать порядка 7 тысяч школьников в составе белорусских и международных смен. А в летнее время смогут развернуть палаточный городок на еще 500 мест. На благотворительный счет на создание патриотического центра молодежь перечислила свыше 900 тысяч рублей, а трудились рекордные 2 700 добровольцев.