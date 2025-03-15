Сивец: наш этап политического реформирования нашей системы успешно завершён

В Беларуси отмечается День Конституции. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах – была и остается приоритетом проводимой в государстве политики. Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Начиная от преамбулы и заканчивая переходными и заключительными положениями, у нас по тексту Конституции изменилось 85 статей, появилась новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию, появилось новых 11 статей, касающихся статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания. То есть это была достаточно масштабная, очень ответственная и скрупулезная работа, на основе которой в дальнейшем реформировалась сама правовая система. И прошедшие три года, с момента принятия на референдуме Конституции, показали, что наш этап политического реформирования, реформирования нашей политической системы успешно уже завершен.