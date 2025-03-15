Сивец: наш этап политического реформирования нашей системы успешно завершён
В Беларуси отмечается День Конституции. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах – была и остается приоритетом проводимой в государстве политики. Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Начиная от преамбулы и заканчивая переходными и заключительными положениями, у нас по тексту Конституции изменилось 85 статей, появилась новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию, появилось новых 11 статей, касающихся статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания. То есть это была достаточно масштабная, очень ответственная и скрупулезная работа, на основе которой в дальнейшем реформировалась сама правовая система. И прошедшие три года, с момента принятия на референдуме Конституции, показали, что наш этап политического реформирования, реформирования нашей политической системы успешно уже завершен.
В 2024 году, впервые после обновления Конституции, прошел единый день голосования. Заключительный этап политической реформы венчали президентские выборы в январе 2025 года. Высокий уровень их организации подтвердило множество международных и национальных наблюдателей. И это еще один результат новаций, заложенных в Основной закон страны. В числе последних преобразований – и усиление роли парламента. Среди задач Конституционной реформы – эффективное взаимодействие всех органов. Каждый на своем месте должен качественно и ответственно делать свое дело, и тогда все задачи, стоящие сегодня перед государством, выполнимы.
Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня Палата представителей дает предварительное согласие на назначение премьер-министра. И кстати, буквально 10 марта впервые Палата представителей это право реализовала. Мы согласовали на должность премьер-министра Турчина Александра Генриховича. Кроме того, усилились контрольные функции парламента. Мы сегодня заслушиваем с докладом генерального прокурора, председателя Национального банка, председателя Комитета государственного контроля. И это тоже, в общем-то, усиление народовластия.
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