Лукашенко: «У нас нет людей, которые не причастны к экономике»

«Главное – работа с людьми!» Это одна из ключевых фраз, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует суть белорусской политики. И именно эту фразу вновь повторил наш Президент и адресовал ее Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладом главу Палаты представителей.

Одна из ключевых задач предстоящей сессии – принятие бюджетно-налогового пакета на будущий год. Законодатели вносят свой вклад и в развитие реального сектора экономики. И это не только касается нормотворческой деятельности. Межпарламентский диалог в том числе помогает осваивать белорусским импортерам новые рынки и ниши в дружественных странах. Совсем недавно группа белорусских депутатов вернулась из Вьетнама.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам за ту работу, которую вы проводите лично на международном треке. Это как раз то, чего не хватает сегодня. И даже от членов правительства. Но если ты поехал в командировку, значит, оттуда надо что-то привести конкретное. Или, как вы во Вьетнаме были, это БЕЛАЗы. Надо осветить это и представить людям. Это каучук, шины. Пускай немного, но потихоньку надо заходить на рынки.

Поэтому это хороший пример командировок человека, который якобы не причастен. У нас нет таких людей, которые не причастны к экономике. Особенно сегодня к внешней торговле. Вы чувствуете и знаете, что это самая большая проблема сегодня в Беларуси – заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных объективных причин в Российской Федерации. И на треки дальней дуги мы должны в этом плане работать.