Работа с избирателями и международная деятельность – Лукашенко принял с докладом Сергеенко

Игорь Сергеенко доложил об итогах предыдущей парламентской сессии. За время работы депутатами было принято 67 законопроектов. За каждым – серьезная аналитическая работа: семинары, слушания, рассмотрение обращений граждан. Диалог с населением продолжается. Новой формой взаимодействия стали встречи депутатов с активами всех областей и Минска. Часть проблем, озвученных людьми, решается законодательным путем. Что касается общественно-политической обстановки в стране, она стабильная и контролируемая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Передайте депутатам мою благодарность и вам за то, что вы предоставляете срез настроения нашего общества. Это очень важно для меня. Все-таки депутаты – это люди независимые, объективные. И я прочитал последнее обобщение. В обобщенном виде разные вопросы, которые ставят перед депутатами их избиратели. Поэтому для меня это очень важно. Я поручил сегодня правительству разобраться детально в каждом вопросе, принять меры и через вас депутатам доложить. Поэтому эту работу надо продолжать. Она для государства и для меня очень важна. И спасибо вам за ту работу, которую вы проводите лично на международном треке. Это как раз то, чего не хватает сегодня, даже от членов правительства. Но если ты поехал в командировку, значит, оттуда надо что-то привезти конкретное. Пускай потихоньку, но надо заходить на рынки. Это хороший пример командировок человека, который ну якобы не причастен. У нас нет таких людей, которые не причастны к экономике (особенно сегодня), к внешней торговле. Вы чувствуете и знаете, что это самая большая проблема сегодня в Беларуси – заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в Российской Федерации, и на треке дальней дуги мы должны в этом плане работать. В частности, Вьетнам – это гигантская страна.

Межпарламентские контакты сегодня развиваются активно, что способствует продвижению интересов Беларуси на внешнем контуре. Ожидаются визиты в Беларусь парламентских делегаций из Алжира, Ирана, Казахстана, Турции, ОАЭ. Отдельно в этом контексте Президент отметил сотрудничество с Вьетнамом. С Президентом этой страны Александр Лукашенко также встречался в Китае на полях саммита ШОС.

На минувшей неделе по поручению Президента с визитом в этой стране был и Игорь Сергеенко. А в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об обмене визитами на высшем уровне. В целом глава государства подчеркнул правильность курса на сотрудничество с Ханоем.