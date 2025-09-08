«Все вошли в свою колею» – Лукашенко поблагодарил депутатов за работу

«Главное – работа с людьми!» Это одна из ключевых фраз, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует суть белорусской политики. И именно эту фразу вновь повторил наш Президент и адресовал ее Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладом главу Палаты представителей. Говорили об итогах минувшей парламентской сессии и подготовке к очередной – третьей для нынешнего созыва. К работе парламента у Президента всегда особое отношение. Депутаты – народные избранники, а Лукашенко – народный Президент. Причем политическое становление белорусского лидера проходило именно в Овальном зале. Сегодня в кабинете Первого прозвучали слова благодарности в адрес депутатского корпуса. Главное в парламентской деятельности, безусловно, законотворчество. Однако не только это. Один из маркеров эффективной работы депутатского корпуса – обратная связь с населением. И в сессионный период и вне его на регулярной основе организованы приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами. Именно такой формат помогает максимально учесть вопросы, которые волнуют общество при работе над законами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, что парламент спокойно, тихо работает. Все вошли в свою колею. Не знаю, как вы там прижились – не прижились, скажете. Для вас новая работа, но работа интересная, хотя и непростая. Потому что депутат – величина сам по себе. Его избирают избиратели конкретные. Я был депутатом и знаю, что это такое. Подробности.

По проблемным социально-экономическим вопросам Палата представителей регулярно информирует правительство и министерства. Это касается, в частности, земельных отношений, арендного жилья, энергоснабжения, качества мобильной связи и интернета, а также работы школ и больниц. Кроме того, продолжается мониторинг цен на социально значимые товары в магазинах и лекарства в аптеках. Эти чувствительные для населения вопросы постоянно в поле зрения парламентариев. Нынешний созыв весьма активен на законодательном поле. Причем нормативно-правовые акты касаются самых близких для общества сфер: от энергетики до образовательного процесса. Многие поправки были внесены исходя из предложений людей и в интересах белорусов. По итогам минувшей второй сессии Палатой представителей принято 67 законопроектов. Большинство из них уже приобрели статус закона. Сейчас в парламентском портфеле два десятка проектов.