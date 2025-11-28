Новое предприятие по переработке рыбы и морепродуктов открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автоматизированный комплекс охватывает весь производственный цикл: от хранения и подготовки сырья до контроля качества в собственной лаборатории.

Завод будет производить соленую, копченую, пастеризованную рыбу, пресервы, а также икру и спреды из нее. Всего планируется выпускать около 6 тысяч тонн продукции в год. В приоритете для производителя – обеспечить доступную цену продуктов.

Наталия Сонич, начальник Главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Мы осваиваем новые моря, в Дальневосточном регионе Охотское, к примеру, море. И данная компания в морские сезоны в первую очередь прямо там вылавливает своими пароходами рыбу и прямо поставляют эту рыбную продукцию сюда, на перерабатывающее современное предприятие. Мы убираем всех посредников, а это удешевление нашей продукции, окончательной стоимости в торговых сетях.

Рыбоперерабатывающий комплекс в Колядичах – это не просто цеха, а полноценная, продуманная инфраструктура, которая обеспечивает стабильное и независимое функционирование предприятия. Здесь уже создано 150 новых рабочих мест.

Людмила Неронская, директор рыбоперерабатывающего завода:

Мы заинтересованы в разных новых технологиях. Поэтому, конечно же, мы будем все больше привлекать инженерные специальности. Мы очень надеемся, что для нас будут открыты дополнительные обучения в наших специальных учебных заведениях. Более того, мы сегодня уже ведем эту работу, и первые студенты каждую среду приходят к нам на предприятие и готовятся влиться в наши ряды.

Общее потребление рыбной продукции в Беларуси превышает 150 тысяч тонн в год. При этом объем собственного производства гораздо ниже. Открытие новых перерабатывающих предприятий позволяет снизить зависимость от импорта.