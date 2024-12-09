Лукашенко – губернатору Нижегородской области: при вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект

Новые проекты и рост товарооборота до миллиарда долларов с Нижегородской областью. Эти вопросы сегодня в центре внимания главы государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В развитие темы Александр Лукашенко предложил открыть в Нижегородской области Белорусский торговый дом, в котором покупатели смогут найти не только продовольственные товары, но и другие: от холодильников до одежды (тем более в регионе уже представлена продукция нашей легкой промышленности).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект. Нам нужно только одно – поддержка, гарантии, чтобы мы, как часто у нас бывало, не утонули в этой огромной бездне российской. Начинаем работать с каким-то частным предприятием – бросил, сбежал, мы найти его не можем… Поэтому нам нужны гарантии, надежность. Мы никуда не сбежим, потому что у нас предприятия крупные в основном государственной формы собственности. Они знают, что надо делать, и делают. Поэтому при таких условиях мы готовы с вами сработать по всем направлениям, которые вам нужны для дальнейшего развития этой прекрасной области.

В свою очередь, Глеб Никитин поблагодарил Александра Лукашенко за встречу. И отметил, что у Беларуси и Нижегородской области есть прочная база, чтобы строить в дальнейшем долгосрочные отношения.