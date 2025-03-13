Лукашенко: «У американцев нет никакого плана по конфликту в Украине»

Мы сделали правильный выбор. Если у кого-то вызывает скептицизм цивилизационное единство, подкрепленное экономическим фундаментом, выстроенным еще в советский период, если нет понимания, что Россия для нас – уникальная страна, которая, с одной стороны, источник доступного сырья, с другой, самый близкий премиальный рынок для нашей открытой экономики, тогда с точки зрения прагматики любой геополитик скажет, что при нашем географическом положении либо дружить с Россией, либо заниматься саморазрушением своей государственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства. Идем непроторенным путем. И это все непросто. Но, как вы говорили, что у нас есть хорошее зеркало, где мы видим наши шаги. Это экономика, торгово-экономические отношения. И каждый год при всех проблемах, они были и будут, мы все время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении.

За прошлый год состоялось 11 встреч на высшем уровне. Сегодняшняя важная может стать еще и знаковой. Наш союз – это континентальная точка силы, а конфликт в соседней Украине только усиливает международное внимание. И снова надежда на перемирие или все-таки уловку?

Александр Лукашенко

Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся.

– Но это так странно. И главное, на каких условиях вдруг согласился Зеленский?

– Я думал об этом. 30 дней перемирия. Что требуют украинцы и американцы? Украинцам ничего не остается. Американцам сказали: 30 дней. Кстати, абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают? Ну, может так, общие черты: остановить войну и прочее. Что они делают сейчас? Они зондируют почву.

Мы об этом сегодня поговорим. Владимир Владимирович мне расскажет, о чем говорили в Саудовской Аравии и прочее. Они зондируют почву: что эти хотят, что – эти? На этих нажмем – можно нажать. На этих не нажмешь. Что, на Россию нажмешь? Мы давно обсуждали эту проблему, что Дональд придет и кулаком стукнет: все – или санкции введут. Так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить. Поэтому нажали на Украину. И что делать? Некуда. Согласились. 30 дней, так 30 дней. Они и говорят, что согласны на 30 дней.

Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена. Подробнее.

Россияне, если эти 30 дней, у них все равно экономика будет работать, ВПК будет работать, они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем – на складе складируем это все. А в Украине движения не должно быть никакого, потому что они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили, все, нарушение.

Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся. Они думают, что мы откажемся, россияне откажутся от этого. И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп. То есть тут еще столько заборов и хлама, что нам торопиться не надо.

Просто вам советую не идти на уловки Дональда, потому что он в этом отношении ваш человек. Он медийный, он может заявления делать, утром одно, вечером второе. И легко завести нас, вас в заблуждение. Поэтому мой вам совет. Только факты. Только факты.