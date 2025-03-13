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Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции

13 марта 2025 17:29
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Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Основного закона страны. Об этом заявила председатель Совета Республики во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции-2

Наталья Кочанова отметила важность гражданской ответственности и вклада каждого в укрепление белорусской государственности. Тому пример – минчане, которых сегодня чествовали на сцене городского Дворца культуры. 

Около 300 человек удостоены благодарности главы государства, Совета Республики и Палаты представителей, Администрации Президента, Центральной избирательной комиссии и Совета Министров. Это представители разных профессий, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие столицы. Они яркий пример искренней любви к Родине.

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции-4

Инна Чадеева, председатель профсоюзной первичной организации ОАО «Минский молочный завод № 1»:
Мы живем в нашей республике и пользуемся теми благами, которые нам предоставляет наше государство, в частности наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Мы всегда поддерживаем эту позицию и стараемся в идеологическом плане всегда доносить до наших людей, до наших сотрудников то, что происходит у нас в республике.

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции-6

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:
БРСМ занимается воспитанием молодежи. Мы стараемся нашим молодым ребятам привить чувство патриотизма, любви к нашей Родине. И очень приятно, что труд вознаграждается. И это идет как большой стимул продолжать дальше работать, трудиться.

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции-8

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Сегодня здесь собрались люди, активисты, те, кто принимал активное участие в организации всех этих электоральных процессов, активисты, которые работали в штабах кандидатов, активисты, которые просто своим личным примером вдохновляют тысячи минчан на трудовые подвиги во имя благополучия и развития нашей суверенной Республики Беларусь.

По итогам 2024 года столица была признана лучшей по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития страны. Те задачи, которые были поставлены главой государства, выполнены. Во многом благодаря труду и преданности жителей столицы.

# Наталья Кочанова # Игорь Карпенко # Даниил Ярмольчик

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