Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции
Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Основного закона страны. Об этом заявила председатель Совета Республики во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова отметила важность гражданской ответственности и вклада каждого в укрепление белорусской государственности. Тому пример – минчане, которых сегодня чествовали на сцене городского Дворца культуры.
Около 300 человек удостоены благодарности главы государства, Совета Республики и Палаты представителей, Администрации Президента, Центральной избирательной комиссии и Совета Министров. Это представители разных профессий, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие столицы. Они яркий пример искренней любви к Родине.
Инна Чадеева, председатель профсоюзной первичной организации ОАО «Минский молочный завод № 1»:
Мы живем в нашей республике и пользуемся теми благами, которые нам предоставляет наше государство, в частности наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Мы всегда поддерживаем эту позицию и стараемся в идеологическом плане всегда доносить до наших людей, до наших сотрудников то, что происходит у нас в республике.
Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:
БРСМ занимается воспитанием молодежи. Мы стараемся нашим молодым ребятам привить чувство патриотизма, любви к нашей Родине. И очень приятно, что труд вознаграждается. И это идет как большой стимул продолжать дальше работать, трудиться.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Сегодня здесь собрались люди, активисты, те, кто принимал активное участие в организации всех этих электоральных процессов, активисты, которые работали в штабах кандидатов, активисты, которые просто своим личным примером вдохновляют тысячи минчан на трудовые подвиги во имя благополучия и развития нашей суверенной Республики Беларусь.
По итогам 2024 года столица была признана лучшей по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития страны. Те задачи, которые были поставлены главой государства, выполнены. Во многом благодаря труду и преданности жителей столицы.