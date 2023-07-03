Лукашенко – творческим работникам: перейти грань, за которой чернуха и предательство, легко, сложнее вернуть доверие

Новости Беларуси. Независимость для белорусов – это свобода и жизнь. И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно мероприятие проходит в Большом театре, что символично.

Во времена Великой Отечественной искусство приближало победу: одни артисты поднимали боевой дух выступлениями, другие – воевали. В том числе члены творческой семьи Большого театра военных лет. Одна из задач преемников в сфере культуры – сохранить наследие, обогатить его и передать будущим поколениям. И с этим мы справляемся. Выдающихся деятелей культуры сегодня искупали в овациях. Как отметил глава государства, ни один народ не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы. Ее создатели – люди искусства. Через живопись, музыку, зодчество и кинематограф они фиксируют современность. И на века составляют летопись жизни нашего поколения и нашего государства. Именно это национальное достояние мы оставим следующим поколениям. Обратил внимание Президент в том числе на содержание современных произведений культуры. И призвал творческую семью Беларуси в погоне за громкой славой не терять чувства меры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. К сожалению. Но не забывайте, мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны – войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет будущее наших белорусов. В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира.