Лукашенко – творческим работникам: перейти грань, за которой чернуха и предательство, легко, сложнее вернуть доверие
Новости Беларуси. Независимость для белорусов – это свобода и жизнь. И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно мероприятие проходит в Большом театре, что символично.
Во времена Великой Отечественной искусство приближало победу: одни артисты поднимали боевой дух выступлениями, другие – воевали. В том числе члены творческой семьи Большого театра военных лет. Одна из задач преемников в сфере культуры – сохранить наследие, обогатить его и передать будущим поколениям. И с этим мы справляемся. Выдающихся деятелей культуры сегодня искупали в овациях.
Как отметил глава государства, ни один народ не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы. Ее создатели – люди искусства. Через живопись, музыку, зодчество и кинематограф они фиксируют современность. И на века составляют летопись жизни нашего поколения и нашего государства. Именно это национальное достояние мы оставим следующим поколениям. Обратил внимание Президент в том числе на содержание современных произведений культуры. И призвал творческую семью Беларуси в погоне за громкой славой не терять чувства меры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. К сожалению. Но не забывайте, мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны – войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет будущее наших белорусов. В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира.
Сегодня в Беларуси работает более 5,5 тысячи государственных организаций: это музеи, публичные библиотеки, театры и концертные площадки. Их афиши всегда разнообразны и, что важно, актуальны, созвучны с жизнью белорусского народа, а артисты талантливы и известны далеко за пределами нашего государства. Как отметил Александр Лукашенко, истинный талант в Беларуси всегда будет оценен по достоинству и ни один гениальный проект не останется без внимания. Президент пожелал работникам культуры вдохновения, признания и успехов, а также новых ярких проектов на благо родной страны. Напомним, сегодняшний вечер венчает все праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости.
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