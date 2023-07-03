День Независимости в Минске. Как столица встретила главный праздник июля?

Новости Беларуси. В День Независимости столица становится местом притяжения не только минчан, но и гостей нашей страны. По традиции в этот день улицы и проспекты города оживают: концерты, выставки, ярмарки и интерактивные площадки. И это только малая часть праздничной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как главный для белорусов день объединил не одно поколение – в материале Алеси Ивановой.

3 июля – этот день навсегда вошел в историю суверенной Беларуси. И несмотря на то, что с победного 44-го прошло почти 80 лет, по сей день белорусы помнят, как нам досталась независимость. Сегодня улицы и проспекты Минска наполнены людьми. Отметить главный праздник страны вышли целыми семьями. Ведь почти у каждого белоруса есть своя личная история, связанная с войной. Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику