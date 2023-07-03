День Независимости в Минске. Как столица встретила главный праздник июля?
Новости Беларуси. В День Независимости столица становится местом притяжения не только минчан, но и гостей нашей страны. По традиции в этот день улицы и проспекты города оживают: концерты, выставки, ярмарки и интерактивные площадки. И это только малая часть праздничной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как главный для белорусов день объединил не одно поколение – в материале Алеси Ивановой.
3 июля – этот день навсегда вошел в историю суверенной Беларуси. И несмотря на то, что с победного 44-го прошло почти 80 лет, по сей день белорусы помнят, как нам досталась независимость. Сегодня улицы и проспекты Минска наполнены людьми. Отметить главный праздник страны вышли целыми семьями. Ведь почти у каждого белоруса есть своя личная история, связанная с войной.
Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику
Алеся Иванова, корреспондент:
Одной из главных праздничных локаций Дня Независимости по традиции стал парк Победы. Здесь для минчан и гостей нашей страны подготовили множество интерактивных площадок. Это и работа кинологов, и различные спортивные состязания, и кружки по интересам. К слову, позаботились и о юных жителях нашего города. Например, Белорусский республиканский союз молодежи подготовил такую импровизированную доску, где можно поиграть в большие шашки.
Подробности в видеоматериале.