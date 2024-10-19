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Лукашенко – Турчину: дисциплина где-то не дотягивает, надо заставлять людей работать так, как надо!

19 октября 2024 18:37
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Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки.

Лукашенко – Турчину: дисциплина где-то не дотягивает, надо заставлять людей работать так, как надо!-2

Во время рабочих поездок по стране глава государства регулярно проводит воздушную инспекцию, а когда мероприятие по профилю, то сам Бог велел.

Лукашенко – Турчину: дисциплина где-то не дотягивает, надо заставлять людей работать так, как надо!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мелиорацию умеешь делать, как надо. Где надо, дрова лежат, не используешь газ, дизельное топливо и так далее. Это говорит о том, что люди наши умеют. Все умеют, все как надо, не хуже, чем на этом Западе, где все частное. Почему не везде? Дисциплина! Всего хватает, умеем делать трактора, технику, но дисциплина где-то не дотягивает. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Ты тут будешь работать губернатором, поэтому надо заставлять людей работать так, как надо. 
– Спасибо, Александр Григорьевич!
– А мне за что? Вот ты, может, Президентом будешь [указывает на Александра Николаевича Косинца – заместитель председателя ВНС, доктор медицинских наук, профессор, член рабочей группы]. Ты его не оставишь? Ты его не оставишь губернатором. 
– Вы будете Президентом. 
– Нет, подожди. Вот, видишь? Видишь? Он уже. Поэтому… Надо доводить до ума.

Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза. Подробности.

# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Александр Косинец # Алена Сырова # Александр Турчин

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