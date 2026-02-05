Григорий Азаренок, СТВ:

Rheinmetall вложились сотнями миллиардов сейчас в нулевые циклы производства конвенционального оружия в Европе, в Европейском союзе. Когда капиталист куда-то вкладывается, ему надо бабки отбить. Отбить как? Он там не тортики будет делать. Не валенки и не конфетки. Он там будет делать снаряды, артиллерийские установки, бронемашины и так далее. Нулевые циклы – это долго. Это лет пять еще. Развернуть, запустить.

Но они это делают. Они вложили бабки. Бабки запущены. Вопрос. Они с нами собираются воевать? Но не против же это Польши. Это наверняка против Российской Федерации, а значит Союзного государства большую конвенциональную войну ведут. Они собираются вести большую конвенциональную войну с фронтами. Они считают, что мы не ударим ядерным?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Нет, они не верят в это. В том-то и дело. На сегодняшний день попросту вбить в головы европейским политическим элитам, что с вами никто цацкаться не будет. И не будут рыть окопы на тысячи километров и воевать такими же методами, техникой и оружием, как на специальной военной операции в Украине. Нет. Поскольку вам было неоднократно сказано: если вы представляете угрозу, нападаете – вы будете подвержены ядерным ударам. Да, не мегатонным, но тактического ядерного оружия достаточно, чтобы остудить эти головы. Тогда, может быть, еще есть время у вас спасти остатки Европы. Но не более того. И вот эта тема кстати, она настолько отыгрывается в Европе, что там даже не дают мысли проскользнуть о том, что не будет этого, что не будет мобилизации там никакой.

Григорий Азаренок:

Все немецкие школьники становятся на воинский учет. Становятся немецкие школьники на воинский учет. Это, вот именно это, разрушение ялтинского мира.

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