В Минске пройдёт международный детский турнир «В основании будущего»

В Минске стартует международный детский турнир «В основании будущего». За главный приз поспорят команды из России, Беларуси, Венгрии и Словакии. Сегодня участники получили мастер-класс от звездных наставников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На лед выходили главный тренер «России-25» Роман Роттенберг, а также наши именитые ветераны Андрей Костицын и Олег Антоненко. Ребята с удовольствием слушали подсказки аксакалов.

Роман Роттенберг, главный тренер команды «Россия-25»:

Я думаю, что это даст такой правильный импульс развитию хоккея. И будут интересные упражнения. Думаю, все ребята, которые будут здесь и посмотрят по телевизору, на трибунах, это даст им возможность дальше развиваться. Будет интересно. И эти упражнения можно дальше использовать для своего развития.

Андрей Костицын, игрок хоккейной команды Президента:

Это, наверное, в хоккее неотъемлемая часть, которая позволяет ребятам получать какой-то новый опыт. Делиться им, проводить время, смотреть, какой у них уровень, на что они могут повышать мастерство, какие-то хоккейные качества свои добавлять. Это, я думаю, для них тоже очень приятно. Собраться вместе, потренироваться, посмотреть, кто что может, на что способен.

Подобный мастер-класс оказался полезен для обеих сторон. Подрастающее поколение получило практические советы, которые наверняка пригодятся для развития карьеры и совершенствования навыков. А ветераны хоккея вспомнили свои первые шаги на льду и с удовольствием окунулись в яркие моменты из детства.