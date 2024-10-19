Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза

Беларусь за годы независимости обеспечила собственную продовольственную безопасность благодаря труду сельчан, заявил Александр Лукашенко на областном фестивале «Дажынкі» в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь за годы независимости обеспечила собственную продовольственную безопасность благодаря труду сельчан, заявил Александр Лукашенко на областном фестивале «Дажынкі» в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня наши аграрии обеспечивают потребности не только Беларуси, но и поставляют продукцию в 100 стран. Аграрии центрального региона – лидеры в стране. Ими получено четверть от республиканского каравая, это 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых достигла почти 44 центнера с гектара. Это больше, чем в соседних европейских странах. В лучших хозяйствах региона: «Гастелловское», «Снов», «Пятигорье», получили около 100 центнеров на круг. Это уже уровень мировых лидеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Область – это практически Беларусь в миниатюре. И с точки зрения земледелия вы на практике знаете потенциал, плодородие, плюсы и минусы всех наших почв и полей. И умело свои знания используете. Я только что сказал нашему губернатору, что в Минске, как я увидел с воздуха, не к чему придраться, умеют делать все. Но не везде это делают. Уже хорошо, что умеете делать, значит, спрос будет серьезный для того, чтобы было так везде, как по маршруту моего перелета.
В Беларуси высокопродуктивный АПК, развита горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое. Ничего не разбазарено, не потеряно. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси. Как нам это удалось?
Благодаря людям, живущим на благословенной белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, працавітасці. Она помогла нам выживать в любое лихолетье. Родная земля всегда давала силы, хлеб и уверенность в будущем.
Успехи страны – это всегда коллективный труд. Так было, так есть и так будет. И наш весомый республиканский каравай – 2024 – общая заслуга всех регионов нашей Беларуси. Хотя самый солидный кусок, более 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса, в этом году внесла именно Минщина.
В благодарность за труд Президент вручил госнаграды труженикам села, а главе государства передали каравай от хлеборобов Минской области. Был и подарок от жителей Воложинского района рукотворная композиция «Малая родина».
Развитие и забота о селе – неизменный государственный приоритет. Результаты, достигнутые в отрасли, получены в том числе благодаря принятым программам и выполнению социальных стандартов на селе. Немало сделано в сфере здравоохранения и образования, ЖКХ, культуры и спорта.
Минская область, например, стала первой в стране, где практически в каждом районе есть свой бассейн. И эту работу будут продолжать, условия должны быть не хуже городских, чтобы сельчане чувствовали себя комфортно на родной земле.