Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза

Сегодня наши аграрии обеспечивают потребности не только Беларуси, но и поставляют продукцию в 100 стран. Аграрии центрального региона – лидеры в стране. Ими получено четверть от республиканского каравая, это 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых достигла почти 44 центнера с гектара. Это больше, чем в соседних европейских странах. В лучших хозяйствах региона: «Гастелловское», «Снов», «Пятигорье», получили около 100 центнеров на круг. Это уже уровень мировых лидеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Область – это практически Беларусь в миниатюре. И с точки зрения земледелия вы на практике знаете потенциал, плодородие, плюсы и минусы всех наших почв и полей. И умело свои знания используете. Я только что сказал нашему губернатору, что в Минске, как я увидел с воздуха, не к чему придраться, умеют делать все. Но не везде это делают. Уже хорошо, что умеете делать, значит, спрос будет серьезный для того, чтобы было так везде, как по маршруту моего перелета.

В Беларуси высокопродуктивный АПК, развита горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое. Ничего не разбазарено, не потеряно. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси. Как нам это удалось?

Благодаря людям, живущим на благословенной белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, працавітасці. Она помогла нам выживать в любое лихолетье. Родная земля всегда давала силы, хлеб и уверенность в будущем.

Успехи страны – это всегда коллективный труд. Так было, так есть и так будет. И наш весомый республиканский каравай – 2024 – общая заслуга всех регионов нашей Беларуси. Хотя самый солидный кусок, более 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса, в этом году внесла именно Минщина.