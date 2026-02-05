Международный форум женщин-учёных прошёл в БГУ

Успешные проекты по внедрению гендерно‑чувствительных образовательных программ, механизмы финансирования научных инициатив. Эти и другие вопросы были в центре внимания участниц международного форума женщин-ученых. Итоговое пленарное заседание прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу приурочили к 105-летию БГУ и Году белорусской женщины. Форум объединил более 100 исследовательниц из нашей страны, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Индии и Ирака. Участницы выработали пути укрепления контактов между научными центрами разных стран. Кроме того, презентовали свои наработки в различных сферах. Все идеи собрали в один сборник.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Вклад белорусской женщины в любую отрасль развития нашего государства всегда велик. И когда мы говорим о женщинах-ученых, это тоже действительно очень большой вклад. Это и женская дипломатия, и возможность женщинам в науке сказать свое слово.

Потому что мы понимаем, что многие отрасли развиваются именно благодаря тому, что какие-то инновационные продукты появляются, созданные женщинами-учеными. Именно женщинами, потому что они понимают и чувствуют.

Мы видим, сколько внимания Президент уделяет развитию науки. И здесь женщинам тоже есть в каких направлениях развиваться и работать. Я рада, что это международные контакты, что наши женщины-ученые о себе громко заявляют на международном уровне, что появляются сборники.

В этом году мы планируем провести первый форум женщин-ученых. Чтобы еще раз подчеркнуть и показать их роль в формировании и белорусского общества, и всей нашей важной системы – науки.