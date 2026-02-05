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Белорусские пловцы смогут выступать на международной арене с флагом и гимном

05 февраля 2026 20:15
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Европейская федерация водных видов спорта допустила наших атлетов ко всем международным соревнованиям с национальной символикой. Отныне, если победит белорус, будет звучать наш гимн и развиваться национальный флаг, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Изменения вступили в силу с 1 февраля. Нейтральный статус упразднен. Один из главных стартов среди подрастающего поколения – первенство Европы. Лучшие молодые пловцы Старого Света продемонстрируют мастерство в июле. Точное место еще не определено. На данный момент квалификационные нормативы выполнили пятеро наших спортсменов.

# Плавание

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