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«Минчанка-2» не сумела продолжить победную серию в Молодёжной лиге России

05 февраля 2026 19:21
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«Минчанка-2» не сумела продолжить победную серию в Молодежной лиге России. В рамках второго поединка заключительного тура группового этапа подопечные Ольги Пальчевской уступили «Заречье-Одинцово-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начался для нас матч лучше не придумаешь. В первом сете у белорусок получалось многое. Проходили и быстрые, и затяжные атаки, надежно действовал блок. Под стать надежно действовала защита. Оппонентки к нам присматривались. За небольшой перерыв россиянкам удалось внести коррективы. 

В первую очередь полетела подача. Номинальным хозяйкам все чаще удавалось выбить горожанок из приема. Как итог – поражение в следующих трех партиях – 18:25, 21:25 и 18:25. После двух дней у «Минчанки-2» половина из возможных очков и третье место в таблице.

# Волейбол

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