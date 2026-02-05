Минское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ

Два тяжелейших периода и огненная концовка. Минское «Динамо» в нервном матче обыграло «Ладу» и прервало череду неудач в КХЛ. Финальный результат – 8:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соперники подарили зрителям множество шайб. Хотя первый период никак не мог похвастать сверхрезультативностью. На дебютный перерыв клубы ушли при единицах на табло. У нас забросил Хэмилтон.

Во втором отрезке соперники схватились с новыми силами. Каждая из команд огорчила друг друга по два раза. За «зубров» отличились Мелош и Шипачев. Только в третьей 20-минутке, согласно статусу, «Динамо» принялось доминировать.

Причем делало это так легко и непринужденно, что предыдущие 40 минут никак не укладывались в логику. Наши парни забрасывали на любой вкус. А финал оказался непредсказуемым, но приятным – 5:0. А в итоге – 8:3. Отечественный полпред наконец-то обзавелся максимальным количеством очков.