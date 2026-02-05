Прямой эфир

Минское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ

05 февраля 2026 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два тяжелейших периода и огненная концовка. Минское «Динамо» в нервном матче обыграло «Ладу» и прервало череду неудач в КХЛ. Финальный результат – 8:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Соперники подарили зрителям множество шайб. Хотя первый период никак не мог похвастать сверхрезультативностью. На дебютный перерыв клубы ушли при единицах на табло. У нас забросил Хэмилтон. 

Во втором отрезке соперники схватились с новыми силами. Каждая из команд огорчила друг друга по два раза. За «зубров» отличились Мелош и Шипачев. Только в третьей 20-минутке, согласно статусу, «Динамо» принялось доминировать. 

Причем делало это так легко и непринужденно, что предыдущие 40 минут никак не укладывались в логику. Наши парни забрасывали на любой вкус. А финал оказался непредсказуемым, но приятным – 5:0. А в итоге – 8:3. Отечественный полпред наконец-то обзавелся максимальным количеством очков.

Минское «Динамо» обыграло «Ладу» в КХЛ-2

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Была непростая игра. Два периода давались тяжело. Шайба забивная дает энергию, дает свободу. Ребята молодцы.

Теперь в календаре небольшой перерыв. Чемпионат возобновится для нас 10 февраля. Дома примем крайне неудобную «Северсталь». Она один из главных конкурентов в борьбе за топ-4 на западе.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Минчанка-2» не сумела продолжить победную серию в Молодёжной лиге России
05 февраля 2026 19:21

«Минчанка-2» не сумела продолжить победную серию в Молодёжной лиге России

Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3
05 февраля 2026 18:34

Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3

Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче АХЛ
05 февраля 2026 12:59

Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче АХЛ