Тиханский о противодействии нападкам Запада на Союзное государство: надо, чтобы нас боялись

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Знаете, на сегодняшний день ситуация такая складывается вокруг Союзного государства, вокруг стран-членов ОДКБ. Мы прекрасно понимаем, что на нынешний момент, не будем брать боеспособность европейскую, но в любом случае – экономика. В сумме они превосходят нас в 10-15 раз и больше. Количество оружия и так далее. Вопрос здесь в другом. Что корректировкой ядерной доктрины России, Путин сделал все-таки шаг довольно… На Западе-то его оценили, конечно, негативно. То, что этот зонтик, не только над Беларусью, но и над странами-членами ОДКБ. Сейчас в ядерной военной доктрине России прописано, в том числе, нападение на союзника-члена ОДКБ. То, что прописано и в нашей военной доктрине. Ну, естественно, если мы члены ОДКБ. Ну, и мы

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы теперь тоже в ответе за территориальную целостность Российской Федерации.

Александр Тиханский:

Если вот январь 2022 года показал эффективность, возможности и значимость этого военно-политического альянса ОДКБ, то на сегодняшний день эта ядерная доктрина очень сильно усилилась в плане того, что от желания напасть. Вот когда мы говорили, что сильный в этом мире выживает, но вопрос в том, что можно же и не дать попробовать, а сильный ты, не сильный. Надо просто вести, скажем так, даже в плане учебной боеспособности своей армии, показывать свои возможности, чтобы не дать даже мысли такой пробраться, что вот можно сюда напасть. Вот это главное, мне кажется, на сегодняшний день. Чтобы не то что победить, а вот именно еще не дать. Чтобы боялись. Вот именно, да, на сегодняшний день. Надо так и прямо ставить вопрос. Надо, чтобы нас боялись. Боялись в военном плане. Не надо сюда лезть. А дальше полезете, значит будет совсем плохо.

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