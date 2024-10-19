К возрождению лесов присоединяется всё больше белорусов! Как восстанавливают природные ресурсы?
Лес – настоящее богатство Беларуси. Богатство природное и экономическое. Им покрыты более 40 % территории страны. И то, насколько зелено наше государство, видно даже из космоса. В этом смогла убедиться и первый белорусский космонавт Марина Василевская.
Жители Беларуси с трепетом относятся к родной природе. За последние десятилетия количественные и качественные показатели лесов улучшились. Мы бережем ресурсы, грамотно их используем и приумножаем. Однако обезопасить себя от гнева стихии нам не под силу.
Летний ураган, сметающий все на своем пути, наломал немало дров, однако не сломил нас. Белорусы продолжают восстанавливать леса, пострадавшие после непогоды. О старте масштабной республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» объявил Александр Лукашенко во время посещения Шкловского района. За прошедшую неделю к ней присоединились более 16 тысяч человек. Однако работы еще много. Стихия превратила в буреломы свыше 18 тысяч гектаров леса.
Как идет его восстановление? Репортаж Алины Мычко.
Стихия уничтожила тысячи гектаров леса за считаные часы. Но их восстановление – дело не одного дня. Эти саженцы лесом специалисты назовут только через 7 лет, лишь тогда ростки достаточно окрепнут. К возрождению леса сегодня присоединились по всей стране. В Червенском районе трудились около сотни работников Минстройархитектуры. Дубы, клены и сосны высадили на 5 гектарах.
Сергей Капранов, консультант Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
По призыву главы государства и той ситуации, которая сложилась в Гомельской области, было принято решение принять участие в акции.
Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:
На осень 2024 года у нас запланировано дополнения 360 гектаров. Это культуры, которые требуют дополнения. И 5 гектаров создания лесных культур.
Не остались в стороне и представители внешнеполитического ведомства нашей страны. Дипломаты высадили более 20 тысяч саженцев сосен и берез в Смолевичском районе.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наша совместная работа направлена на восстановление лесного покрова нашей любимой, красивой Беларуси, ее многообразия во всей ее красе. Эта традиция, которая зародилась ранее и поддерживается Министерством иностранных дел на постоянной основе. Она в русле тех целей и задач, которые ставит перед нами глава государства.
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