К возрождению лесов присоединяется всё больше белорусов! Как восстанавливают природные ресурсы?

Лес – настоящее богатство Беларуси. Богатство природное и экономическое. Им покрыты более 40 % территории страны. И то, насколько зелено наше государство, видно даже из космоса. В этом смогла убедиться и первый белорусский космонавт Марина Василевская.

Жители Беларуси с трепетом относятся к родной природе. За последние десятилетия количественные и качественные показатели лесов улучшились. Мы бережем ресурсы, грамотно их используем и приумножаем. Однако обезопасить себя от гнева стихии нам не под силу.

Летний ураган, сметающий все на своем пути, наломал немало дров, однако не сломил нас. Белорусы продолжают восстанавливать леса, пострадавшие после непогоды. О старте масштабной республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» объявил Александр Лукашенко во время посещения Шкловского района. За прошедшую неделю к ней присоединились более 16 тысяч человек. Однако работы еще много. Стихия превратила в буреломы свыше 18 тысяч гектаров леса.