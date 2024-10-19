Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба

В Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба. Свою летопись он ведет с далекого 1934-го. Здесь работали и обучались 17 Героев Советского Союза. Ну а сам легендарный аэроклуб носит имя дважды Героя Сергея Грицевца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Липках по-прежнему готовят будущих пилотов и продолжают держать серьезную планку в этом деле. Ну и праздник, соответственно, на высоте.