Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба
В Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба. Свою летопись он ведет с далекого 1934-го. Здесь работали и обучались 17 Героев Советского Союза. Ну а сам легендарный аэроклуб носит имя дважды Героя Сергея Грицевца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в Липках по-прежнему готовят будущих пилотов и продолжают держать серьезную планку в этом деле. Ну и праздник, соответственно, на высоте.
Уникальный музей авиации, грандиозное воздушное шоу и много гостей – все это в репортаже Влады Родовской.
Тех, кого манит небо, ждут в полутора километрах от столичной кольцевой дороги. Липки. Здесь расположен Минский аэроклуб, который за 90-летнюю историю достиг высоких, в прямом и переносном смысле, результатов. Сегодня это ведущий центр подготовки летчиков военной и гражданской авиации, парашютистов и авиамоделистов.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Аэроклуб как составная часть нашего ДОСААФа – это школа патриотического воспитания молодежи. Молодежь сюда идет действительно влюбленная в небо, желающая стать пилотами. Здесь можно освоить прыжки с парашютом, многие самолеты спортивные.
Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, в которой действуют аэроклубы. Мы не только сохранили, но и приумножили это наследие, оставшееся нам. И сегодня, когда сотни людей приехали отметить вместе с аэроклубом юбилей, чтобы увидеть высший пилотаж, достаточно было лишь взглянуть в небо.
19 октября же открылся обновленный Музей авиации и космонавтики, аналогов нет в стране. Аэробусы, истребители, военные и пассажирские самолеты – под открытым небом расположилось более 40 моделей техники. Каждая со своей историей. В некоторые из них даже можно заглянуть. И почувствовать себя настоящим пилотом.
В музейном комплексе не только показали историю белорусской авиации, но и дотянулись до звезд. Оборудовали павильоны, посвященные космосу. В них поэтапно раскрывают, как белорусы попали на орбиту. В год, когда наша страна стала космической державой, это особенно актуально.
Подробности в сюжете.