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Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба

19 октября 2024 18:03
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В Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба. Свою летопись он ведет с далекого 1934-го. Здесь работали и обучались 17 Героев Советского Союза. Ну а сам легендарный аэроклуб носит имя дважды Героя Сергея Грицевца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Липках по-прежнему готовят будущих пилотов и продолжают держать серьезную планку в этом деле. Ну и праздник, соответственно, на высоте. 

Уникальный музей авиации, грандиозное воздушное шоу и много гостей – все это в репортаже Влады Родовской.

Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба-2

Тех, кого манит небо, ждут в полутора километрах от столичной кольцевой дороги. Липки. Здесь расположен Минский аэроклуб, который за 90-летнюю историю достиг высоких, в прямом и переносном смысле, результатов. Сегодня это ведущий центр подготовки летчиков военной и гражданской авиации, парашютистов и авиамоделистов.

Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси
Аэроклуб как составная часть нашего ДОСААФа – это школа патриотического воспитания молодежи. Молодежь сюда идет действительно влюбленная в небо, желающая стать пилотами. Здесь можно освоить прыжки с парашютом, многие самолеты спортивные.

Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба-6

Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, в которой действуют аэроклубы. Мы не только сохранили, но и приумножили это наследие, оставшееся нам. И сегодня, когда сотни людей приехали отметить вместе с аэроклубом юбилей, чтобы увидеть высший пилотаж, достаточно было лишь взглянуть в небо.

Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба-8

19 октября же открылся обновленный Музей авиации и космонавтики, аналогов нет в стране. Аэробусы, истребители, военные и пассажирские самолеты – под открытым небом расположилось более 40 моделей техники. Каждая со своей историей. В некоторые из них даже можно заглянуть. И почувствовать себя настоящим пилотом.

Новый музей, воздушное шоу и много гостей – в Липках с размахом отметили 90-летие Минского аэроклуба-10

В музейном комплексе не только показали историю белорусской авиации, но и дотянулись до звезд. Оборудовали павильоны, посвященные космосу. В них поэтапно раскрывают, как белорусы попали на орбиту. В год, когда наша страна стала космической державой, это особенно актуально.

Подробности в сюжете.

# ДОСААФ в Беларуси # Влада Родовская # Александр Вольфович

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