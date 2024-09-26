Прямой эфир

Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – всё так и есть

26 сентября 2024 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.

Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – всё так и есть-2

Сразу шесть министерств 26 сентября обрели заместителей ведомств. Глава государства коснулся и темы информационного противоборства.

Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – всё так и есть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают. Доносят до общества и до вас все нюансы. Нам ничего не надо сочинять, не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов, чтобы подтвердить свою правоту. Поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, в прессе, в интернете – это все так и есть. 

Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – всё так и есть-6

В информационном пуле страны сразу два важных назначения. Александр Липницкий – начальник главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента. До этого он выполнял обязанности зама этого управления. А заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал Глеб Шульман. Это кадры, которые всегда в кадре.

Читайте также:

Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – все так и есть

Лукашенко: за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну

Лукашенко – новым руководителям райисполкомов: сделайте районы лучше, чем было!

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов
26 сентября 2024 18:35

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов

Лукашенко направил соболезнование руководству Мьянмы в связи с жертвами тайфуна «Яги»
26 сентября 2024 18:28

Лукашенко направил соболезнование руководству Мьянмы в связи с жертвами тайфуна «Яги»

Муковозчик о беглых: никто их, разумеется, не выгонял – сбежали от страха сами
26 сентября 2024 17:55

Муковозчик о беглых: никто их, разумеется, не выгонял – сбежали от страха сами