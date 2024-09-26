Лукашенко: то, что вы видите от наших журналистов по ТВ, в прессе и в интернете – всё так и есть

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают. Доносят до общества и до вас все нюансы. Нам ничего не надо сочинять, не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов, чтобы подтвердить свою правоту. Поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, в прессе, в интернете – это все так и есть.