Аргентинские пенсионеры вышли на массовую акцию протеста

Тысячи человек блокировали президентский дворец, чтобы выразить возмущение мерами жесткой экономии, которая обрекает на нищету не только пожилых, но и молодежь. Размеры социальных выплат сделали для пенсионеров невозможными походы в магазин и аптеку. Их денег хватает только на самые необходимые расходы и минимальный набор продуктов. Для разгона митингующих власти направили усиленные наряды полиции.