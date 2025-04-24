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Аргентинские пенсионеры вышли на массовую акцию протеста

24 апреля 2025 07:41
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В Аргентине нарастает социальная напряженность, вызванная экономической политикой руководства страны. Движущей силой протестов стали пенсионеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские пенсионеры вышли на массовую акцию протеста-2

Тысячи человек блокировали президентский дворец, чтобы выразить возмущение мерами жесткой экономии, которая обрекает на нищету не только пожилых, но и молодежь. Размеры социальных выплат сделали для пенсионеров невозможными походы в магазин и аптеку. Их денег хватает только на самые необходимые расходы и минимальный набор продуктов. Для разгона митингующих власти направили усиленные наряды полиции.

# Новости Аргентины # Акции протеста

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