Латвия заставит белорусов уведомлять о въезде в страну через шенгенскую зону

Латвия в очередной раз решила ярко продемонстрировать политику недобрососедства, которую она проводит по отношению к нашей стране. Как сообщили местные СМИ, всех граждан Беларуси, которые въезжают в балтийскую республику через Шенгенскую зону заставят отчитываться об этом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их обяжут заполнять специальное заявление вне зависимости от цели визита. Это предусмотрено правилом, на котором настаивает латвийское министерство внутренних дел. По словам главы ведомства, сейчас растет количество шенгенских туристических виз, которые вызывают беспокойство. По убеждению министра внутренних дел, свободное перемещение граждан Беларуси по Европе представляет серьезную угрозу нацбезопасности Латвии. В чем это заключается, чиновник не уточнил. Однако с целью контроля за белорусами, прибывающими из Шенгенской зоны, МВД разработало соответствующее положение, которое должно быть утверждено Сеймом.