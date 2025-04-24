Прямой эфир

Латвия заставит белорусов уведомлять о въезде в страну через шенгенскую зону

24 апреля 2025 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия в очередной раз решила ярко продемонстрировать политику недобрососедства, которую она проводит по отношению к нашей стране. Как сообщили местные СМИ, всех граждан Беларуси, которые въезжают в балтийскую республику через Шенгенскую зону заставят отчитываться об этом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия заставит белорусов уведомлять о въезде в страну через шенгенскую зону-2

Их обяжут заполнять специальное заявление вне зависимости от цели визита. Это предусмотрено правилом, на котором настаивает латвийское министерство внутренних дел. По словам главы ведомства, сейчас растет количество шенгенских туристических виз, которые вызывают беспокойство. По убеждению министра внутренних дел, свободное перемещение граждан Беларуси по Европе представляет серьезную угрозу нацбезопасности Латвии. В чем это заключается, чиновник не уточнил. Однако с целью контроля за белорусами, прибывающими из Шенгенской зоны, МВД разработало соответствующее положение, которое должно быть утверждено Сеймом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли
24 апреля 2025 07:41

Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли

Аргентинские пенсионеры вышли на массовую акцию протеста
24 апреля 2025 07:41

Аргентинские пенсионеры вышли на массовую акцию протеста

«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
24 апреля 2025 07:36

«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ