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Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли

24 апреля 2025 07:41
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал верх над «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1 во второй игре серии первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли-1

Фото: pixabay

 В составе «Вашингтона» дублем отличился Коннор Макмайкл, а Дилан Строум забил одну шайбу. В ворота «Монреаля» гол забил Кристиан Дворак. Счет в этой серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз». 

Следующая игра состоится в Монреале 26 апреля.

# Международная политика

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