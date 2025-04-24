Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал верх над «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1 во второй игре серии первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал верх над «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1 во второй игре серии первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
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В составе «Вашингтона» дублем отличился Коннор Макмайкл, а Дилан Строум забил одну шайбу. В ворота «Монреаля» гол забил Кристиан Дворак. Счет в этой серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».
Следующая игра состоится в Монреале 26 апреля.