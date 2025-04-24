«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

В седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.

Решающую шайбу в ворота соперника забил Александр Полунин в овертайме.

«Локомотив» одержал победу в серии 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где ему предстоит встретиться с «Салаватом Юлаевым». В прошлом году команда дошла до финала Кубка, уступив «Металлургу».