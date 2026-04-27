Как перестать есть много сладкого и чем его можно заменить? Поговорили с эндокринологом

Утро должно начинаться не с кофе, а с чего-нибудь сладенького, так считает каждый третий белорус. Сахар для человека – главный поставщик быстрого дофамина и мгновенной энергии. Торт на день рождения или бабушкино варенье. Сладости давно стали частью наших традиций. Мы привыкли заряжать мозг шоколадкой перед экзаменом. Хотя врачи говорят, что сложные углеводы, крупы и овощи справятся не хуже. Более того, сахар – это идеальный усилитель вкуса, а также отличный консервант. Так мы можем есть еще больше вкусных продуктов и получать сплошную пользу, но за удовольствие в виде быстрых углеводов часто приходится платить высокую цену, если не знать меры.

Вероника Довгало, врач-эндокринолог диспансерного эндокринологического отделения ГУЗ «МОКГ ИВОВ имени П. М. Машерова»:

Когда девочка маленькая, худенькая, молоденькая съест лишнюю конфетку, страшного в этом ничего не будет. А когда человек понимает, что у него есть вопросы с лишним весом, я бы на это обращала внимание более пристальное. У нас есть проблемы у пациентов с лишним весом, у нас много людей с ожирением. Следом за ожирением идет повышение уровня глюкозы, к сожалению, сахарный диабет.

Диабет второго типа – это серьезная патология, на которую нельзя закрывать глаза. Чаще всего он бывает у людей с избыточной массой тела. Неважно, как человек к этому пришел – за столом с конфетами или просто ведя сидячий образ жизни. Математика проста. Потребляешь больше калорий, чем тратишь, вес растет. Риск заболеть становится колоссальным вне зависимости от наследственности. Чтобы не тянуло на сладкое, правила игры должны измениться. Три полноценных приема пищи – завтрак, обед и ужин.