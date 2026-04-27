«BraVo-2026» – худрук Большого театра Беларуси рассказал, чем уникальна музыкальная премия

14 апреля в Большом театре России царила особенная атмосфера. Под хрустальными люстрами исторической сцены прошла церемония вручения Международной музыкальной премии «BraVo-2026». Восемь лет проект собирает лучших исполнителей классической музыки, и этот вечер не стал исключением. Особенно приятный момент – премией удостоен художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров как дирижер, постановщик оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева».
Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан:
Премия «BraVo» уже в восьмой раз проводилась в Большом театре. Это очень яркое событие в культурной жизни не только России, поскольку этой премии удостаиваются граждане разных стран, в том числе и Беларуси, и Казахстана. В этом году, что было удивительно, даже Арабских Эмиратов. И поэтому она, конечно, носит такой международный характер, проходит всегда очень ярко, на высоком уровне, привлекает внимание общественности.
Премьера оперы «Орлеанская дева» состоялась в прошлом году. Конечно, это была очень интересная и непростая работа во всех смыслах. Мне кажется, этот спектакль стал каким-то поворотным в репертуаре Большого театра Беларуси, потому что какой-то неординарный подход в плане всего: и сценографии, и режиссуры, и воплощения этого сюжета, потому что кто видел, знает, что у нас был такой некий перенос событий в настоящее время, и мне кажется, для публики это стало даже шоковым моментом, кто просто не знал, не читал, на что он идет, и когда уже зритель пришел в театр, смотрел и слушал, я думаю, что это был как некий ребус, какая-то загадка, и приходилось находить какие-то ответы, додумывать самому.
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