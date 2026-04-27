«BraVo-2026» – худрук Большого театра Беларуси рассказал, чем уникальна музыкальная премия

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан:

Премия «BraVo» уже в восьмой раз проводилась в Большом театре. Это очень яркое событие в культурной жизни не только России, поскольку этой премии удостаиваются граждане разных стран, в том числе и Беларуси, и Казахстана. В этом году, что было удивительно, даже Арабских Эмиратов. И поэтому она, конечно, носит такой международный характер, проходит всегда очень ярко, на высоком уровне, привлекает внимание общественности.

Премьера оперы «Орлеанская дева» состоялась в прошлом году. Конечно, это была очень интересная и непростая работа во всех смыслах. Мне кажется, этот спектакль стал каким-то поворотным в репертуаре Большого театра Беларуси, потому что какой-то неординарный подход в плане всего: и сценографии, и режиссуры, и воплощения этого сюжета, потому что кто видел, знает, что у нас был такой некий перенос событий в настоящее время, и мне кажется, для публики это стало даже шоковым моментом, кто просто не знал, не читал, на что он идет, и когда уже зритель пришел в театр, смотрел и слушал, я думаю, что это был как некий ребус, какая-то загадка, и приходилось находить какие-то ответы, додумывать самому.