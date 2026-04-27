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Как помочь ребенку с выбором профессии? Краткая инструкция от психолога

27 апреля 2026 09:35
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Как помочь ребенку с выбором профессии? Краткая инструкция от психолога -1

Юлия Чернышенко, психолог:
Скоро выпускной класс, выпускное время, время сдачи экзаменов и поступления. Огромное количество родителей вместе с детьми озадачены. А что же будет после окончания школы? И большое количество запросов к психологу связаны именно с переживанием. А если вдруг? А что если? 

Окончание школы и поступление в высшее учебное заведение либо в среднее специальное учреждение является кризисом семейным не только для учащихся, для детей, однако и для их родителей. До поступления есть несколько этапов связанных с выбором учебного учреждения, куда ребенок хочет поступить. Здесь я бы рекомендовала всецело отдать выбор ребенку самостоятельно, при этом можно помочь указать на сильные стороны либо спросить о предпочтениях вашего ребенка. 

Подробности в видео

# Психология

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