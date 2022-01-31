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Вторую неделю идёт рост заболеваемости. В Минздраве рассказали, как подготовились к новой волне пандемии

31 января 2022 10:30
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Новости Беларуси. В Беларуси разработано несколько вариантов организации медпомощи населению в зависимости от складывающейся эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторую неделю идёт рост заболеваемости. В Минздраве рассказали, как подготовились к новой волне пандемии -1

Уже вторую неделю Минздрав фиксирует рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19. К новой волне пандемии белорусская система здравоохранения подготовилась. Увеличен запас средств индивидуальной защиты, в наличии есть все необходимые лекарства, проверены все кислородные точки. Для оказания помощи пациентам с ковидом в больницах перепрофилировано около 11 тысяч коек. В 80 % случаев заболеваемость вызвана штаммом «омикрон».  

Вторую неделю идёт рост заболеваемости. В Минздраве рассказали, как подготовились к новой волне пандемии -4

Медики отмечают, что на данный момент большинство пациентов болеют в домашних условиях. Сложных случаев гораздо меньше, чем в период распространения штамма «дельта», в связи с чем возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Наибольший прирост новых случаев заболевания в Минске. 31 января во многих поликлиниках города выстроились огромные очереди, надеясь попасть к врачу. Многие жалуются на высокую температуру, кашель, боли в горле. В ближайшее время все вопросы по логистике работы амбулаторно-поликлинического звена будут решены – пообещали в Минздраве.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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