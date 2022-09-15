Российско-белорусский таможенный центр начнёт работать в 2022 году

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступили к реализации союзных программ в сфере налогового и таможенного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данном этапе подготовлен ряд нормативно-правовых актов, основные из которых уже подписаны. Также в 2022 году начнет работу межгосударственный российско-белорусский таможенный центр, в его задачи будет входить мониторинг всей деятельности субъектов хозяйствования в таможенной сфере на территории Союзного государства.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Те операции, которые мы сейчас проводим на границе, мы делаем максимально таким образом (и наши субъекты видят это, понимают и чувствуют), чтобы вообще то, что происходит, фактически целая перегрузка грузов из одной машины в другую либо перецепка машины с одного тягача на другой, чтобы она вообще не почувствовалась на прохождении границы. Вот это наша главная задача. Если раньше машина проходила за час границу. Она должна и сейчас за час-полтора с учетом перецепки (перегрузки немного дольше) пройти эту границу. Это наша главная задача. Наши партнеры, субъекты хозяйствования нам подсказывают наши узкие места. И мы это нормально воспринимаем и пытаемся исправить.

Тем временем в ЕАЭС разрабатывают интегрированную информационную систему для взаимодействия таможенных органов. Такое нововведение позволит увеличить скорость осуществления операций, а также сделает их более прозрачными. По оценке специалистов, Беларусь, Россия и Казахстан занимают ведущие позиции в развитии цифровых технологий в евразийском регионе. За счет тесного взаимодействия в рамках Союза активизируется развитие этих технологий в Армении и Кыргызстане.

Максат Мамытканов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:

Главное для нас на сегодня – это цифровизация всех процессов. Весь мир уходит в цифру. Поэтому во всех стратегиях развития таможенных служб нашего Евразийского экономического союза стоит задача перевести все в электронный формат операции. Фактически должны все здесь обсудить те моменты, которые на сегодня у нас есть. Какие мощности, в каком направлении как должны все развиваться. И в этой части, в первую очередь, это таможенные органы. Насколько они готовы и технологически, и технически обеспечивать этот трафик, который с каждым годом все растет.