Правоохранители задержали 5 минчан, которые вывесили полотнище БЧБ-расцветки и флаг Украины на многоэтажке

Новости Беларуси. В Беларуси задержаны исполнители протестной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организатор руководила ими из-за границы.

В конце августа в чат-бот Telegram-канала «Минская милиция» поступила информация от жителей столицы: на многоэтажке кто-то вывесил полотнище БЧБ-расцветки и флаг Украины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями уже задержали пять минчан.

Все они состояли в экстремистских Telegram-каналах, общались между собой в чатах. По словам фигурантов, так называемую протестную акцию организовала минчанка, в настоящее время проживающая за рубежом.

Виталий Семенцов, начальник Центрального РУВД Минска:

Она через мессенджеры подобрала исполнителей, которым давала указания. Ей же отправлялись фотоотчеты о проделанной работе для дальнейшего размещения на экстремистских ресурсах. Известно, что перед выходом на так называемое дело злоумышленники тщательно готовились: распределяли роли, проводили рекогносцировку, определяли места съемки, наблюдали за объектами. С целью конспирации использовали радиостанции и закрытый (как они думали) канал связи.

В акции просила принять участие Виктория из чата в Telegram-канале, которую я видела несколько раз и мало знакома. Я долго не соглашалась, но так как очень сильно просили, и впоследствии Ольга, с которой я немного более знакома, повторила просьбу, я дала согласие.