В Беларуси пройдёт акция по озеленению – высадят более 143 тысяч деревьев

О начале акции по озеленению объявило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Примечательно, что старт ей будет дан в День народного единства. Подсчитано, что за последние пять лет при участии жителей в городах Беларуси высажено более 4 миллионов 200 тысяч деревьев и кустарников. Как известно, за сутки одно дерево восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.