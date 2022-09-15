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В Беларуси пройдёт акция по озеленению – высадят более 143 тысяч деревьев

15 сентября 2022 13:13
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Новости Беларуси. В Беларуси за предстоящий месяц высадят более 143 тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси пройдёт акция по озеленению – высадят более 143 тысяч деревьев-1

О начале акции по озеленению объявило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Примечательно, что старт ей будет дан в День народного единства. Подсчитано, что за последние пять лет при участии жителей в городах Беларуси высажено более 4 миллионов 200 тысяч деревьев и кустарников. Как известно, за сутки одно дерево восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.  

# Озеленение # общество # Фотофакт

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