Белорусский художник рисует очень реалистичные портреты спортсменов – пообщались с мастером

Юрий Царев, ведущий: Вам удается поймать эмоцию. Вы рисуете не просто статично, а выхватываете эмоцию. Получается очень естественно. Это для художника большая редкость. Это очень ценно – остановить мгновение.

Алексей Рубанов, художник, резчик по дереву:

Честно говоря, думал, что это только мои идеи. На самом деле, я ищу нестандартные эмоции и передаю это настроение. Нарисовать просто фас, профиль – это скучно. Надо поймать эмоции – допустим, как тяжело человеку сражаться или радость победы, забил гол.