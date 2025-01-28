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Белорусский художник рисует очень реалистичные портреты спортсменов – пообщались с мастером

28 января 2025 10:05
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художник, резчик по дереву Алексей Рубанов.

Юрий Царев, ведущий:
Вам удается поймать эмоцию. Вы рисуете не просто статично, а выхватываете эмоцию. Получается очень естественно. Это для художника большая редкость. Это очень ценно – остановить мгновение.

Белорусский художник рисует очень реалистичные портреты спортсменов – пообщались с мастером-2

Алексей Рубанов, художник, резчик по дереву:
Честно говоря, думал, что это только мои идеи. На самом деле, я ищу нестандартные эмоции и передаю это настроение. Нарисовать просто фас, профиль – это скучно. Надо поймать эмоции – допустим, как тяжело человеку сражаться или радость победы, забил гол.

Подробности в видео.

# Профессии

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