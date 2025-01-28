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За месяц работы выставку «Моя Беларусь» посетили более 400 тысяч человек

28 января 2025 08:31
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Более 400 тысяч человек: столько гостей за месяц работы посетили выставку «Моя Беларусь». Это первая столь масштабная экспозиция, показывающая, чего достигла наша страна за годы независимого развития благодаря мирному труду и небезразличию своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За месяц работы выставку «Моя Беларусь» посетили более 400 тысяч человек-2

Сельское хозяйство, образование, промышленность, оборона, медицина, культура, туризм, наука – пожалуй, не найдется такой сферы, где белорусы не преуспели. У каждого посетителя была возможность самому в этом убедиться, не просто увидев, но и протестировав многие технологичные новинки и разработки. Особенно организаторы горды тем, что удалось привлечь молодежь: на площадке побывали свыше 150 тысяч детей, из них 12 тысяч приняли участие в квесте и получили подарки. Всего за время работы выставки состоялось 69 культурно-развлекательных мероприятий и 25 деловых событий. 

# Выставка

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