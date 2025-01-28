60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году

В студии – начальник управления идеологической и воспитательной работы с молодежью БГПУ Светлана Малиновская и студент второго курса исторического факультета Михаил Утрата.

В период зимних студенческих каникул в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка стартует интернациональный 60-й Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, посвященный 80-летию Великой Победы. Подробнее о нем рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Михаил Утрата, студент 2 курса исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мы сами пишем сценарии, сами разрабатываем маршрут, делаем программу, куда мы пойдем, какие музеи будем посещать. И это очень запоминается.

Светлана Малиновская, начальник управления идеологической и воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

В этом году с нами отправляются студенты из Казахстана, Узбекистана, России. Также примут участие студенты из Китая, которые обучаются в педагогическом университете. Иностранные гости имеют возможность посетить братские могилы и захоронения, где захоронены их соотечественники.

Александра Каштанова, ведущая:

Каким маршрутом будет проходить Звездный поход в этом году?