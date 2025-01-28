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60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году

28 января 2025 08:55
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В период зимних студенческих каникул в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка стартует интернациональный 60-й Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, посвященный 80-летию Великой Победы. Подробнее о нем рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – начальник управления идеологической и воспитательной работы с молодежью БГПУ Светлана Малиновская и студент второго курса исторического факультета Михаил Утрата.

60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году-2

Михаил Утрата, студент 2 курса исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы сами пишем сценарии, сами разрабатываем маршрут, делаем программу, куда мы пойдем, какие музеи будем посещать. И это очень запоминается.

Светлана Малиновская, начальник управления идеологической и воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
В этом году с нами отправляются студенты из Казахстана, Узбекистана, России. Также примут участие студенты из Китая, которые обучаются в педагогическом университете. Иностранные гости имеют возможность посетить братские могилы и захоронения, где захоронены их соотечественники.

Александра Каштанова, ведущая:
Каким маршрутом будет проходить Звездный поход в этом году?

60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году-4

Светлана Малиновская:
В этом году студенты и преподаватели отправятся по 11 маршрутам. Это 7 районов Минской области, 2 района Гродненской области, 1 район – это Брестская область. И город Бобруйск в Могилевской области. Также запланировано проведение митингов, возложений цветов у братских могил и памятников. Запланированы встречи с ветеранами войны, в основном это дети войны. Будут проводиться «Уроки мужества», диалоговые площадки. Запланировано посещение краеведческих музеев, знакомство с ведущими предприятиями нашей страны.

Подробности в видео.

# Студенты # Иностранные студенты в Беларуси # Великая Отечественная война # Светлана Малиновская # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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