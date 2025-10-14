«Секрет счастья – в уважении и любви». Как живёт семья из Минска, которая воспитывает 12 детей?

Настасья Пинчук, корреспондент:
Когда любовь измеряется в детских улыбках, познакомимся с теми, кто доказал: большая семья – это не испытание, а источник радости и вдохновения. Их история может изменить ваше представление о счастье.
Минская семья Лицкевич, Александр и Екатерина воспитывают 12 детей. Их главные принципы – любовь и уважение к традиционным ценностям. В этой огромной семейке кипит жизнь, где каждый ребенок – яркая индивидуальность.
Екатерина Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района г. Минска:
Меня зовут Екатерина. Это мой супруг Александр. Мы семья Лицкевичей. Семья сейчас не в полном сборе, потому что детский сад и колледжи. Старший сын вообще на сборах у нас сейчас. Открылись мы в декабре 2023 года. Долго к этому шли, а все началось из-за мамы супруга. Она 5 лет назад взяла деток тоже приемных, открыла у себя детский дом такой тоже семейного типа, как у нас. Мы помогали, постоянно приезжали, поддерживали. Мы поняли, что это очень благое дело.
Подробности в видео.