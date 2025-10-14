«Секрет счастья – в уважении и любви». Как живёт семья из Минска, которая воспитывает 12 детей?

Настасья Пинчук, корреспондент:

Когда любовь измеряется в детских улыбках, познакомимся с теми, кто доказал: большая семья – это не испытание, а источник радости и вдохновения. Их история может изменить ваше представление о счастье.

Минская семья Лицкевич, Александр и Екатерина воспитывают 12 детей. Их главные принципы – любовь и уважение к традиционным ценностям. В этой огромной семейке кипит жизнь, где каждый ребенок – яркая индивидуальность.