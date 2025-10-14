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«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником

14 октября 2025 12:53
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«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Ласковая, милая, заботливая. Все самые добрые слова мы сегодня посвящаем тем, кто подарил нам жизнь. Поздравим всех мам со светлым праздником вместе с минчанами!

«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником-3

Это очень важный день, мы все дети. Конечно, в этот день нужно отдать почести и уважение, любовь и признание своим мамам.

«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником-5

Я очень всем матерям благодарен, которые ждут своих сыновей.

«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником-7

Мама – это самый важный человек в жизни каждого.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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