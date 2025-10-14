«Это самый важный человек в жизни каждого». Минчане поздравили мам с праздником

Вероника Макаревич, корреспондент:
Ласковая, милая, заботливая. Все самые добрые слова мы сегодня посвящаем тем, кто подарил нам жизнь. Поздравим всех мам со светлым праздником вместе с минчанами!
Вероника Макаревич, корреспондент:
Ласковая, милая, заботливая. Все самые добрые слова мы сегодня посвящаем тем, кто подарил нам жизнь. Поздравим всех мам со светлым праздником вместе с минчанами!
Это очень важный день, мы все дети. Конечно, в этот день нужно отдать почести и уважение, любовь и признание своим мамам.
Я очень всем матерям благодарен, которые ждут своих сыновей.
Мама – это самый важный человек в жизни каждого.
Подробности в видео.