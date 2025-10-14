«Мои истории помогают другим, вдохновляют». Побывали в гостях у многодетной мамы-блогера

Валерия Яскевич, корреспондент: Сегодня мы в гостях у мамы-блогера Катерины Гляк, которая решила, что детский сад – это не единственный путь, а семья – главный творческий проект. Екатерина, не водить детей в детский сад – очень смелое решение. С чего все начиналось?

Катерина Гляк, многодетная мама:

Главный мотив – это, наверное, свобода и индивидуальность. Потому что садик – это больше про такой единый, целостный режим, а дома я могу учитывать интересы своих детей. И все-таки мне хочется больше заниматься самостоятельно развитием и воспитанием своих детей.

Валерия Яскевич:

Вы рассказываете о своей семье в блоге. Как на это отреагировали ваши подписчики, что писали люди?

Катерина Гляк:

Знаете, на удивление хорошо, многие поддержали. Оказалось, что многие вообще не водят в детский сад. Особенно, когда семья многодетная, из декрета в декрет, то детки сидят дома. Поэтому отреагировали положительно, задают вопросы, поддерживают.

Уже 11 лет Катерина практикует жизнь без сада. Старший сын Максим посещает модельно-актерскую школу, средний увлечен танцами. Вместе они помогают с младшим братом, которому исполнилось всего 11 месяцев. Каждое подобное событие семья празднует тортиком и теплым семейным роликом для блога. А сам блог, как и у большинства мам, появился в декрете – из простого желания делиться своими будням.