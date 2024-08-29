Мужик, нормальный мужик! Работник стеклозавода «Неман» о белорусском Президенте

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий экспериментально-художественного участка стеклозавода «Неман»:

Я не заметил того, что он слишком себя уже несет. Он стоял, как и все, обыкновенно смотрел, внимательно смотрел. Хотя я должен был смотреть и за своей работой, но... Как правильно выразиться? Ну, мужик, нормальный мужик, что тут сказать… Подошел, поговорил.