Хоккеист, аист, знаки Восточного гороскопа. Узнали, на какой фабрике делают подарки для Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий экспериментально-художественного участка стеклозавода «Неман»:
Изначально, когда пришел на предприятие, придумывал сам много чего. Мне было интересно, возможно ли сделать в материале ту или иную вещь, к примеру, животное или какую-то форму определенную. И когда начинаешь работать, нарабатывается, во-первых, практика, опыт появляется и кое-что получается. Но это не мне судить, это судить людям.
У нас мода такая, считают по китайскому гороскопу – Год тигра, Год коня, Год кролика. И вот появилась такая мысль создать комплект в стекле, чтобы это было все упаковано в подарочную коробку, одинакового размера. Но как сравнить, сделать коня и змею одинакового размера? То есть пришлось над этим подумать, в этих пропорциях, чтобы не нарушить. Попробовали – получилось, сделали. Потом попало туда, в верхнее руководство, и когда поехал наш Президент в дружественную нам страну, видно, пригодилось.
Мужик, нормальный мужик! Работник стеклозавода «Неман» о белорусском Президенте. Подробности.
– Спасибо огромное.
– Я выполнил поручение.
Валерий Багинский:
Самый первый подарок – я сделал хоккеиста, номер один. Старался сделать портретное сходство. Насколько это получилось, не знаю, потому что ответа не было. Затем делали аиста. Поступают заказы от предприятий, организаций. Если Президент наметил какую-то рабочую поездку и там в символике что-то присутствует, хотят как-то отметить то, что Президент был у них, от себя преподнести, они у нас заказывают, потому что материал сам по себе величественный. Он такой нарядный, праздничный, можно сказать. Очень много каких подарков мы делали под заказ от Администрации Президента. Работы хватает. Дзякуй богу, что так.
Алена Сырова, политический обозреватель:
А вы с этого что-то имеете? Извините за бестактный вопрос.
Валерий Багинский:
Нет, я просто чисто работаю за зарплату, что получаю на заводе. Меня это устраивает. Я делаю свое любимое дело, мне еще за это деньги платят. Что еще нужно?