Хоккеист, аист, знаки Восточного гороскопа. Узнали, на какой фабрике делают подарки для Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий экспериментально-художественного участка стеклозавода «Неман»:

Изначально, когда пришел на предприятие, придумывал сам много чего. Мне было интересно, возможно ли сделать в материале ту или иную вещь, к примеру, животное или какую-то форму определенную. И когда начинаешь работать, нарабатывается, во-первых, практика, опыт появляется и кое-что получается. Но это не мне судить, это судить людям. У нас мода такая, считают по китайскому гороскопу – Год тигра, Год коня, Год кролика. И вот появилась такая мысль создать комплект в стекле, чтобы это было все упаковано в подарочную коробку, одинакового размера. Но как сравнить, сделать коня и змею одинакового размера? То есть пришлось над этим подумать, в этих пропорциях, чтобы не нарушить. Попробовали – получилось, сделали. Потом попало туда, в верхнее руководство, и когда поехал наш Президент в дружественную нам страну, видно, пригодилось. Мужик, нормальный мужик! Работник стеклозавода «Неман» о белорусском Президенте. Подробности.

– Спасибо огромное.

– Я выполнил поручение.