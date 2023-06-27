Интернет-форум IT Youth в Минске: в научно-техническом парке БНТУ собрались юноши и девушки со всей страны

Новости Беларуси. Защита персональных данных, в том числе в социальных сетях, борьба с киберпреступностью и цифровые новации. Все это обсуждали на интернет-форуме IT Youth, который 27 июня прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В научно-техническом парке БНТУ «Политехник» собрались юноши и девушки со всей страны. Это администраторы интернет-сообществ, начинающие IT-специалисты, молодые блогеры и web-журналисты. Вместе с экспертами они разбирались в стратегиях ведения медийных войн, учились отличать фейки от правды. Каждый участник был готов не только узнать что-то новое и полезное, но и поделиться собственным опытом.

Николай Курилович, учитель средней школы № 111 Минска:

На форуме мы представляем свой авторский тематический сайт. Он ориентирован в основном на ученическую молодежь. Это сайт по белорусскому языку, называется он «Тэматычны сайт для аматараў роднай мовы «Ясь». Основные наши задачи – расширение круга пользователей белорусского языка, привить любовь к родному языку, родным традициям, ну и, как я уже говорил, научить правильно пользоваться информационными ресурсами, в данном случае информационными авторскими сайтами.

Екатерина Лакисова, заведующая центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ:

Тема – кибербезопасность, защита персональных данных. Она выбрана не случайно, она сегодня очень актуальна. И мы своим форумом хотели бы ребятам разъяснить некоторые правила поведения в Сети, рассказать, как не попасться на уловки мошенников и как грамотно пользоваться той информацией, которая находится в общем доступе.