В Минске обновили почти 90% дорожной разметки от запланированного на год объёма

Новости Беларуси. В Минске в 2023 году обновят дорожную разметку на площади около 350 тысяч квадратных метров. Уже выполнено почти 90 % от плана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас работы ведутся в спальных районах и в частном секторе. Также восстанавливают разметку в местах, где было заменено дорожное покрытие. На этих участках используют современные материалы. Это пластики горячего и холодного нанесения. У них хорошая видимость и высокая стойкость. Также будет обновлено свыше 350 километров велодорожек. Работы ведутся каждый день в две смены. На магистралях с высокой интенсивностью движения разметку наносят только в ночное время.

Вячеслав Савич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

На данных участках мы выполняем работы с использованием современных материалов, это пластики горячего и холодного нанесения, основными достоинствами которых являются хорошая видимость, высокая износостойкость и устойчивость к реагентам. Действительно, заявляет производитель, и все лабораторные исследования это подтвердили.