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В Минске обновили почти 90% дорожной разметки от запланированного на год объёма

27 июня 2023 13:38
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Новости Беларуси. В Минске в 2023 году обновят дорожную разметку на площади около 350 тысяч квадратных метров. Уже выполнено почти 90 % от плана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обновили почти 90% дорожной разметки от запланированного на год объёма-1

Сейчас работы ведутся в спальных районах и в частном секторе. Также восстанавливают разметку в местах, где было заменено дорожное покрытие. На этих участках используют современные материалы. Это пластики горячего и холодного нанесения. У них хорошая видимость и высокая стойкость. Также будет обновлено свыше 350 километров велодорожек. Работы ведутся каждый день в две смены. На магистралях с высокой интенсивностью движения разметку наносят только в ночное время.

В Минске обновили почти 90% дорожной разметки от запланированного на год объёма-4

Вячеслав Савич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:
На данных участках мы выполняем работы с использованием современных материалов, это пластики горячего и холодного нанесения, основными достоинствами которых являются хорошая видимость, высокая износостойкость и устойчивость к реагентам. Действительно, заявляет производитель, и все лабораторные исследования это подтвердили.

В Минске обновили почти 90% дорожной разметки от запланированного на год объёма-7

До 25 августа возле учреждений образования обновят надписи «школа». Также будет выполнен комплекс работ по обустройству улично-дорожной сети.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Вячеслав Савич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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